 Moheet on google
السبت 15 ابريل 2017 10:35 صباحاً
روابط سريعة
9800 معتمر يغادرون اليوم على متن 40 طائرة متوجهين إلى السعودية
معتمرين

9800 معتمر يغادرون اليوم على متن 40 طائرة متوجهين إلى السعودية

السبت، 15 ابريل 2017 09:24 ص
متابعات

قالت مصادر مسئولة بمطار القاهرة إن 9800 معتمر سيغادرون اليوم السبت على متن 40 طائرة متوجهين إلى جدة والمدينة المنورة بينما بدأت عودة المعتمرين من الأراضى المقدسة بعد أدائهم مناسك العمرة.

وأوضحت المصادر: تنظم شركة مصر للطيران اليوم السبت 15 رحلة طيران بينهم 10 رحلات إلى جدة و5 إلى المدينة المنورة لنقل 3700 معتمر إلى الأراضى المقدسة ضمن فعاليات الجسر الجوى الذى بدأته أواخر مارس الماضى، بينما تنظم الخطوط السعودية 15 رحلة من بينها 13 طائرة إلى جدة ورحلتين إلى المدينة المنورة لنقل 4500 معتمر، حيث تستخدم طرازات كبيرة وتنظم شركات الطيران الخاصة مثل النيل ونسمة للطيران وفلاى ناس 10 رحلات طيران لنقل 1600 معتمر إلى جدة وبعض المطارات القريبة من مكة المكرمة والمدينة المنورة مثل الطائف وتبوك وينبع والقصيم.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3