قالت مصادر مسئولة بمطار القاهرة إن 9800 معتمر سيغادرون اليوم السبت على متن 40 طائرة متوجهين إلى جدة والمدينة المنورة بينما بدأت عودة المعتمرين من الأراضى المقدسة بعد أدائهم مناسك العمرة.

وأوضحت المصادر: تنظم شركة مصر للطيران اليوم السبت 15 رحلة طيران بينهم 10 رحلات إلى جدة و5 إلى المدينة المنورة لنقل 3700 معتمر إلى الأراضى المقدسة ضمن فعاليات الجسر الجوى الذى بدأته أواخر مارس الماضى، بينما تنظم الخطوط السعودية 15 رحلة من بينها 13 طائرة إلى جدة ورحلتين إلى المدينة المنورة لنقل 4500 معتمر، حيث تستخدم طرازات كبيرة وتنظم شركات الطيران الخاصة مثل النيل ونسمة للطيران وفلاى ناس 10 رحلات طيران لنقل 1600 معتمر إلى جدة وبعض المطارات القريبة من مكة المكرمة والمدينة المنورة مثل الطائف وتبوك وينبع والقصيم.