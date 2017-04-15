حظر "الإخوان" يتصدر أجندة مرشحي الرئاسة الفرنسيةالسبت، 15 ابريل 2017 08:58 ص
سيطر ملف حظر جماعة الإخوان ومحاربة التطرف والإرهاب على برامج عمل مرشحى انتخابات الرئاسة الفرنسية، المقررة فى 23 إبريل الجارى، فى ظل المخاوف من عودة مئات الفرنسيين الذين قاتلوا فى صفوف “داعش” فى سوريا والعراق إلى فرنسا.
وقالت مرشحة اليمين المتطرف فى انتخابات الرئاسة الفرنسية، مارى لوبان، إن استراتيجيتها لمحاربة التطرف تتمثل فى حل اتحاد المنظمات الإسلامية فى فرنسا المعروف بقربه من جماعة الإخوان، وتضمين قانون العمل بندا يلزم باحترام قواعد الحياد الدينى والعلمانية، كما تطالب بإلقاء الخطب فى الجوامع باللغة الفرنسية وإغلاق المساجد التابعة للتيار السلفى.
ويرى مرشح أحزاب اليمين والوسط ﻓرانسوا فيون أن هناك صلة وثيقة بين الإسلام السياسى والإرهاب، داعيا إلى التصدى لهما بشكل شامل، ويرغب فى حظر المنظمات المنتمية للتيار السلفى أو لجماعة الإخوان. وفى سبتمبر الماضى تعهد فيون صراحة بحظر جميع المنظمات التابعة للإخوان فى حال وصوله إلى الإليزيه. ودعا المرشح الوسطى وزعيم حركة «إلى الأمام» إيمانويل ماكرون إلى التطبيق الصارم لمبادئ العلمانية، وتقدم بمقترحات منها تفكيك الجمعيات التى تهاجم الجمهورية تحت ستار الدين وإغلاق المساجد التى تدعم الإرهاب.
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