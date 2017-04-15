لقي ستة أشخاص بينهم أطفال مصرعهم ، وأصيب 11 آخرون إثر انهيار مكب للنفايات في العاصمة السريلانكية كولومبو .

وقالت مصادر محلية - حسبما أوردت قناة ( روسيا اليوم ) - “إن ما لا يقل عن 40 منزلا ربما تكون قد دفنت جراء انهيار المكب النفايات”.

وأضاف أن الحكومة أرسلت قوات من الجيش والشرطة للمساعدة في عملية الإنقاذ فيما يسعى رجال الإطفاء إلى إخماد حريق شب في قمة المستودع الذي يقدر ارتفاعه بنحو 91 مترا وانهار بعد أن غمرته ألسنة اللهب.

وقال متحدث باسم مركز إدارة الكوارث “ما زلنا لا نستطيع تحديد عدد المنازل التي تضررت أو دمرت وعدد الأشخاص الذين تأثروا”.

وكان سكان المنطقة قد طالبوا السلطات بإزالة هذا المستودع مؤكدين أنه يسبب مشاكل صحية لهم.