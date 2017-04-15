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اليوم.. محاكمة قاتل شاب "الكافيه"
محاكمة ـ محكمة‎

اليوم.. محاكمة قاتل شاب "الكافيه"

السبت، 15 ابريل 2017 08:53 ص
متابعات

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل شاب كافيه مصر الجديدة، عقب مشاهدة مباراة كرة القدم بين “مصر والكاميرون”.
وأمرت نيابة شرق القاهرة بإشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول، بإحالة المتهم عمرو مصطفى حسين وشهرته “فزاع”، 30 سنة، عامل، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بقتل المجنى عليه محمود بيومي، 24 سنة، حاصل على بكالوريوس تجارة، عمدًا بالتعدي عليه بآلة حادة أودت بحياته داخل كافيه “كييف” بمصر الجديدة؛ للخلاف على ثمن المشروبات.
وقررت النيابة إحالة أسامة النجار صاحب الكافيه، وعبد الرؤوف محمود، مدير الكافيه، إلى محكمة الجنح؛ لاتهامهما باحتجاز الزبائن، والتحصل على مبالغ مالية دون وجه حق.

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