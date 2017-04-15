أعلنت مصادر أفغانية اليوم السبت ارتفاع عدد قتلى تنظيم داعش جراء القصف الأمريكي بأكبر قنبلة غير نووية شرق البلاد إلى 90 شخصا.

ذكرت ذلك قناة ( سكاي نيوز) الاخبارية ، مشيرة إلى أن القوات الأمريكية قد أسقطت (الخميس) الماضي “أم القنابل” على مواقع لتنظيم “داعش” في إقليم “نانجارهار” شرق أفغانستان.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها هذه القنبلة في ساحة المعركة، وقد تم تطوير هذه الذخيرة خلال حرب العراق.