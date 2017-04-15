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14 كاميرا تنقل قداس عيد القيامة في التليفزيون المصري
ماسبيرو‎

14 كاميرا تنقل قداس عيد القيامة في التليفزيون المصري

السبت، 15 ابريل 2017 08:38 ص
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يستعد التليفزيون المصري لنقل قداس عيد القيامة على الهواء مباشرة، اليوم السبت، حصريًا، من خلال 14 كاميرا، على أن يتم نقل الحدث عن طريقه لجميع القنوات المصرية والمسيحية.

ويُقدم القداس الإعلامي جورج رشاد، ويُشرف على الفعاليات كمال مطر، ويقوم بالإخراج ريمون عزمي، وصموئيل سامي.

ومن المقرر أن يبدأ القداس في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، على القناة الثانية والفضائية المصرية، والفضائية الموجهة لأمريكا، وقناة النيل الثقافية.

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