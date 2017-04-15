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اليوم.. الشرطة بـ"الصيفي"
عناصر من الشرطة المصرية

اليوم.. الشرطة بـ"الصيفي"

السبت، 15 ابريل 2017 09:21 ص
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يرتدي أعضاء هيئة الشرطة، اليوم السبت، الزي الصيفي بجميع مديريات الأمن والمصالح والإدارات العامة والمركزية بجميع أنحاء الجمهورية.
وصرح مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية، أن القرار ملزم لجميع مديريات الأمن والمصالح والإدارات العامة والمركزية بجميع أنحاء الجمهورية.

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