يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية اليوم السبت، أن يسود طقس معتدل نهارًا بارد ليلاً وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وشرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وتنشط الرياح على جنوب سيناء كما تنشط على البحر الأحمر مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية على كلا البحرين المتوسط والأحمر تكون شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 14 26

الإسكندرية 15 23

مطروح 12 22

بورسعيد 13 22

دمياط 14 23

بلطيم 14 21

الإسماعيلية 12 27

السويس 14 26

العريش 11 24

نخل 11 25

طابا 10 23

الطور 17 28

مرسى علم 20 27

الغردقة 19 28

شرم الشيخ 20 27

رفح 11 23

كاترين 7 20

سيوة 12 26

المنيا 12 27

الفيوم 14 27

رأس سدر 16 22

أبوسمبل 18 30

وسط الدلتا 13 25

أسيوط 12 27

سوهاج 16 28

الأقصر 17 30

أسوان 20 30

شلاتين 21 26

حلايب 22 24

الوادى الجديد 16 28

قنا 17 30

نويبع 16 28

السلوم 12 23