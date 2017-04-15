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السبت 15 ابريل 2017 09:08 صباحاً
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لأول مرة.. كوريا الشمالية تعرض صواريخ تطلق من غواصات خلال عرض عسكري
البرنامج النووي لكوريا الشمالية‎

لأول مرة.. كوريا الشمالية تعرض صواريخ تطلق من غواصات خلال عرض عسكري

السبت، 15 ابريل 2017 08:32 ص
أ ش أ

عرضت كوريا الشمالية صواريخها الباليستية التي تطلق من غواصات لأول مرة اليوم السبت قبل عرض عسكري ضخم في العاصمة بيونج يانج.

واحتشدت وحدات عسكرية اليوم في بيونج يانج لإظهار قوة النظام الكوري الشمالي، حيث اصطف آلاف الجنود في ساحة العرض الرئيسية، وحضر الزعيم كيم جونج أون لمشاهدة الموكب العسكري الضخم حسبما أفادت قناة سكاي نيوز الاخبارية .

وقال الرجل الثاني في النظام الكوري الشمالي ريونج-هاي خلال الحفل “نحن مستعدون للرد على حرب شاملة بحرب شاملة، ونحن مستعدون للرد على أي هجوم نووي بهجوم نووي على طريقتنا”، في إشارة إلى احتمال توجيه الولايات المتحدة ضربة استباقية لتدمير البرنامج النووي لكوريا الشمالية.

وكانت كوريا الشمالية قد نبهت الولايات المتحدة في وقت سابق إلى ضرورة وقف ما وصفته بالهستيريا العسكرية وإلا واجهت انتقاما وذلك في الوقت الذي اتجهت فيه مجموعة قتالية لحاملة طائرات أمريكية صوب المنطقة واحتفلت فيه كوريا الشمالية بذكرى مرور 105 أعوام على ميلاد الأب المؤسس لها.

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