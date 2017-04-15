قال العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، إن لجنة المسابقات ستحسم ظهر اليوم السبت، مصير مباراة الزمالك والمقاصة ضمن مباريات الجولة 22 من مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها يوم الأحد المقبل باستاد بتروسبورت سواء بتأجيل المباراة من عدمه.

وكانت الساعات الماضية شهدت اتفاق إدارة الزمالك والمقاصة على تأجيل المباراة، إلا أن اتحاد الكرة رهن الموافقة على الطلب بموافقة الجهات الأمنية، ليعلن النادي الأهلي بشكل مفاجئ اعتراضه على تأجيل المباراة، خاصة أن الفريقين الزمالك والمقاصة هما أقرب الفرق له في المنافسة على صدارة جدول الدوري والفوز باللقب، فضلا عن عدم وجود أسباب مقنعة لتأجيل المباراة وهو ما أربك حسابات مسئولي اتحاد الكرة.