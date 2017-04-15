 Moheet on google
السبت 15 ابريل 2017 09:04 صباحاً
روابط سريعة
اتحاد الكرة يحسم اليوم مصير مباراة الزمالك والمقاصة
ثروت سويلم

اتحاد الكرة يحسم اليوم مصير مباراة الزمالك والمقاصة

السبت، 15 ابريل 2017 08:19 ص
متابعات

قال العميد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، إن لجنة المسابقات ستحسم ظهر اليوم السبت، مصير مباراة الزمالك والمقاصة ضمن مباريات الجولة 22 من مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها يوم الأحد المقبل باستاد بتروسبورت سواء بتأجيل المباراة من عدمه.

وكانت الساعات الماضية شهدت اتفاق إدارة الزمالك والمقاصة على تأجيل المباراة، إلا أن اتحاد الكرة رهن الموافقة على الطلب بموافقة الجهات الأمنية، ليعلن النادي الأهلي بشكل مفاجئ اعتراضه على تأجيل المباراة، خاصة أن الفريقين الزمالك والمقاصة هما أقرب الفرق له في المنافسة على صدارة جدول الدوري والفوز باللقب، فضلا عن عدم وجود أسباب مقنعة لتأجيل المباراة وهو ما أربك حسابات مسئولي اتحاد الكرة.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3