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الشرطة الأميركية تستخدم "سلاح الجزر" لتعيد حصان عرقل المرور
الجزر

الشرطة الأميركية تستخدم "سلاح الجزر" لتعيد حصان عرقل المرور

السبت، 15 ابريل 2017 08:17 ص

فر حصان وعرقل المرور في تقاطع بفيلادلفيا، إلا أن الشرطة تمكنت من استعادته مستخدمة سلاح الجزر.

وتعتقد الشرطة أن الحصان فر من اسطبل متنزه فيرمونت، ولم يعلق مسؤولو المتنزه على الحادث - وفقا لسكاي نيوز عربية .

وشوهد الحصان وهو يسير عبر شوارع حي فيشتاون قبل أن تعيده الشرطة، الجمعة، مستخدمة الجزر لجذبه وتهدئته، حتى تمكنت من وضعه في مقطورة شاحنة .

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