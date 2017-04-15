فر حصان وعرقل المرور في تقاطع بفيلادلفيا، إلا أن الشرطة تمكنت من استعادته مستخدمة سلاح الجزر.

وتعتقد الشرطة أن الحصان فر من اسطبل متنزه فيرمونت، ولم يعلق مسؤولو المتنزه على الحادث - وفقا لسكاي نيوز عربية .

وشوهد الحصان وهو يسير عبر شوارع حي فيشتاون قبل أن تعيده الشرطة، الجمعة، مستخدمة الجزر لجذبه وتهدئته، حتى تمكنت من وضعه في مقطورة شاحنة .