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وزير النقل يضع حجر أساس كوبري كفر شكر العلوي بالقليوبية.. اليوم
هشام عرفات وزير النقل ‎

وزير النقل يضع حجر أساس كوبري كفر شكر العلوي بالقليوبية.. اليوم

السبت، 15 ابريل 2017 08:05 ص
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يستقبل اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، اليوم السبت، الدكتور هشام عرفات وزير النقل، واللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكباري؛ لوضع أساس حجر أساس كوبري “كفر شكر العلوي” على طريق بنها - المنصورة، والذي يتكلف إنشاؤه 75 مليون جنيه.

وأشار خالد يوسف، عضو مجلس النواب عن كفر شكر، إلى أنه تم إنهاء كافة الإجراءات والتراخيص والموافقات اللازمة للكوبري من قِبل كافة الجهات المعنية مثل وزارة الري التي وافقت على صب الخوازيق الخرسانية بالمجرى المائي بالاشتراطات الفنية اللازمة وكذا وزارة التخطيط؛ حيث رفعت الاعتماد المالي اللازم لإنهاء المشروع، الذي كان مصمما منذ سنوات ولم يتم التنفيذ حتى الآن بسبب تعقيدات الروتين.

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