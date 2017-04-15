لقي أمين شرطة مصرعه وأصيب ضابطان ومجندان في انقلاب سيارة شرطة تابعة لمركز شرطة القوصية في أسيوط على طريق “ديروط - أسيوط”.

تلقى اللواء عاطف قليعي مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد بانقلاب سيارة شرطة تابعة للقسم أسفر عن مصرع “أحمد طه أحمد” أمين شرطة “قائد السيارة”، وإصابة كلا من “محمد.ع.”، و”أحمد.ن” ضابطي شرطة، و”كرم.ع”، وغريب.أ” مجندين بإصابات متنوعة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى القوصية المركزي لتلقي العلاج والتحفظ على جثمان المتوفى بمشرحة المستشفى، فيما أكد المصابون أن الحادث نتج عن اختلال عجلة القيادة بيد السائق نتيجة السرعة الزائدة في التوجه لموقع مأمورية عمل خارج القسم.