اندلاع أعمال عنف في مركز استرالي للاجئين فى بابوا غينيا الجديدةالسبت، 15 ابريل 2017 07:50 ص
ذكرت وسائل إعلام وجماعة حقوقية، اليوم السبت، أن أعمال عنف اندلعت فى مركز لاحتجاز الراغبين فى اللجوء فى بابوا غينيا الجديدة، وأنه سمعت أصوات إطلاق نار، عندما حاولت الشرطة اقتحام المركز بعد خروج مشاجرة عن نطاق السيطرة.
ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات خطيرة فى المركز الواقع بجزيرة مانوس، ولكن من المحتمل أن يزيد الحادث من ضغوط جماعات حقوقية والأمم المتحدة على استراليا لإغلاق المركز ومركز آخر فى ناورو.
وقالت هيئة (ايه.بي.سي) الاسترالية للإذاعة والتلفزيون، إن عددا كبيرا من مواطنى بابوا غينيا الجديدة حاولوا اقتحام المركز مساء الجمعة وقامت الشرطة بإطلاق النار لتفريقهم.
وأضافت أن هؤلاء الرجال عادوا ببنادق وأطلقوا ما يصل إلى 100 طلقة فى جناح الإعاشة بالمركز، وأكدت إدارة الهجرة وحماية الحدود الاسترالية فى بيان وقوع اضطرابات.
وقالت الإدارة “وقع حادث فى مركز الفرز الإقليمى فى مانوس خلال الليل ضم سكانا وعسكريين من بابوا غينيا الجديدة، “أحد العسكريين فى بابوا غينيا الجديدة أطلق النار فى الهواء خلال الحادث. الواقعة حُلت بسرعة.” وقالت متحدثة باسم الإدارة إن تقارير أفادت بأن أحد النزلاء أصيب فى رأسه بحجر أًلقى من فوق السياج وإنه يتلقى العلاج.
وامتنعت عن التعليق على تقرير قال إن حارسين أصيبا أو أن رصاصا أطلق فى المجمع. وأحالت الأسئلة إلى سلطات بابوا غينيا الجديدة.
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