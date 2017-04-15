قال المتحدث باسم قوات التحالف العربى بقيادة السعودية، اللواء أحمد العسيرى من باريس بأنه لا نية لدى التحالف العربى فى الوقت الران لمهاجمة ميناء الحديدة اليمنى.

وقال عسيرى على هامش مؤتمر عقد فى باريس حول اليمن بحسب “روسيا اليوم”: “الحديدة ليست هدفا لنا اليوم... لا بد أن يعود الميناء يوما ما إلى سيطرة الحكومة اليمنية”.

وأضاف عسيري: “المتمردون المدعومون من إيران يرسلون الأسلحة عبر الحديدة رغم الحصار الجزئى المفروض عليها”... “المساعدات الإنسانية التى تصل إلى هذا الميناء لا تصل إلى السكان بل تباع فى السوق السوداء”... “نطالب بنشر مراقبين دوليين على الأرض لكى يتسنى لمرسلى المساعدات الإنسانية التأكد من أنها تصل إلى المدنيين فى المناطق الخاضعة للمتمردين”.

يشار إلى أن الأمم المتحدة كانت رفضت فى مارس الماضى طلبا تقدم به التحالف العربى لإيفاد مراقبين دوليين إلى الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

وتمارس قوات التحالف العربى عمليات تفتيش السفن المتوجهة إلى ميناء الحديدة فى إطار الحصار الجزئى الذى تفرضه على الميناء، ما أدى الى تباطؤ وتيرة وصول المساعدات الغذائية وفقا لمجموعة الأزمات الدولية، التى تشير نقلا عن الأمم المتحدة إلى أن 90% من الواردات الخاصة بشمال اليمن الخاضع لسيطرة الحوثيين تمر عبر الحديدة.