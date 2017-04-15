قال الجيش الكورى الجنوبى، إنه يعتقد أن الصواريخ التى نُشرت فى عرض عسكرى كورى شمالى فى ذكرى ميلاد كيم إيل سونج، مؤسس الدولة ضمت أنواعا جديدة من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

وحضر الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، العرض الذى أقيم فى العاصمة بيونج يانج فى الوقت الذى عُرضت فيه سلسلة من الصواريخ وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة وسط تساؤلات بشأن خطط أمريكية بالنسبة للبلاد ومخاوف من احتمال إجراء تجربة نووية سادسة.