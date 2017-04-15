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السبت 15 ابريل 2017 07:39 صباحاً
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قداس وهدايا لنزلاء السجون من الأقباط احتفالاً بعيد القيامة المجيد
وزارة الداخلية

قداس وهدايا لنزلاء السجون من الأقباط احتفالاً بعيد القيامة المجيد

السبت، 15 ابريل 2017 07:39 ص
متابعات

تنظم وزارة الداخلية قداسًا للأقباط نزلاء السجون العمومية على مستوى الجمهورية، اليوم تزامنًا مع احتفالات الأقباط بالأعياد الدينية.

وتسمح مصلحة السجون للنزلاء بممارسة الطقوس الدينية بحضور رجال الدين، وتلقى الهدايا بمناسبة عيد القيامة المجيد.

يأتى ذلك انعكاسًا للسياسية الإصلاحية للوزارة، وحرصًا على تنفيذ السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوصيل أوجه الرعاية للسجناء، والسماح لهم بالالتقاء بذويهم وتقديم التهانى لهم خلال الأعياد.

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