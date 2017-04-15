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السبت 15 ابريل 2017 07:36 صباحاً
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بدء العرض العسكرى لكوريا الشمالية بمناسبة ذكرى ميلاد مؤسس الدولة - شاهد
احتفالات عسكرية فى كوريا الشمالية فى الذكرى المئوية لتأسيسها

بدء العرض العسكرى لكوريا الشمالية بمناسبة ذكرى ميلاد مؤسس الدولة - شاهد

السبت، 15 ابريل 2017 07:33 ص
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احتشدت وحدات عسكرية صباح اليوم السبت فى بيونج يانج لإظهار قوة النظام الكورى الشمالى، بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة بعد المئة لميلاد كيم ايل سونغ مؤسس كوريا الشمالية، التى يثير برنامجها النووى توترات دولية متصاعدة.

واصطفت مئات الشاحنات المحملة بالجنود قبل الفجر على طول ضفاف نهر تايدونغ، الذى يعبر العاصمة الكورية الشمالية استعدادا لتسيير موكب عبر المدينة.


عرض عسكرى لكوريا الشمالية بمناسبة ذكرى ميلاد... من طرف youm7
احتفالات عسكرية فى كوريا الشمالية فى الذكرى المئوية لتأسيسها3

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