تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقد فى أكاديمية الشرطة اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح سماع مرافعة المسئول عن الحقوق المدنية فى محاكمة علاء وجمال مبارك، وآخرين بقضية “التلاعب بالبورصة”، ومن المقرر أن تحدد المحكمة دورًا كاملاً لسماع مرافعات الدفاع.

كانت النيابة العامة أسندت للمتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.