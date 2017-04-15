أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم السبت الشأن المحلي، خاصة الاستعدادات الأمنية لتأمين احتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم، حيث يجرى تأمين الكنائس والمواقع السياحية والحدائق العامة والمسطح المائي والنقل النهري.

الأهرام:

وقالت صحيفة (الأهرام) إن وزارة الداخلية أعدت الخطط الأمنية لتأمين احتفالات عيد القيامة المجيد وشم النسيم، حيث يجرى تأمين الكنائس والمواقع السياحية والحدائق العامة والمسطح المائي والنقل النهري، ومراقبة المعديات بالمحافظات والمراكب الصغيرة الخاصة، وتكثيف الوجود الأمني والمروري بالطرق السريعة الصحراوية والزراعية والمحاور.

وأضافت أن اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، شدد على تعيين خدمات مرورية أمام الكنائس وفي مواقف السيارات، وضبط أي مركبات مخالفة وتكثيف الحملات الأمنية على الأسواق، واضطلاع إدارات التموين على مستوى الجمهورية بدورها الرقابي على السلع والمنتجات الغذائية غير المطابقة للمواصفات وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

وأشارت إلى أن اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، اجتمع مع عدد من قيادات المديرية، لاستعراض دورهم ونقل تعليمات وزير الداخلية لهم وللضباط المكلفين بالتأمين، وأكد اللواء عبد العال أنه تم التنسيق بين مختلف القطاعات، لتأمين جميع الكنائس ودور العبادة، حيث تم رفع درجة الاستعداد إلى القصوى.

وأكدت الصحيفة أن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان أعلن أن استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية بلغت حتى الآن 105 مليارات جنيه، من بينها 74 مليار جنيه فقط استثمارات خاصة بالبنية الأساسية، و22 مليار جنيه استثمارات الإسكان، و5.5 مليار جنيه استثمارات الخدمات، و1.5 مليار جنيه استثمارات (تطوير الأداء الزراعي)، بخلاف 2 مليار جنيه في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات في الفترة من 1 يوليو 2013 وحتى 30 يونيو 2016 فقط، بلغت 40.4 مليار جنيه بمعرفة الهيئة موزعة كالتالي: 28.8 مليار جنيه استثمارات البنية الأساسية، و8.3 مليار جنيه استثمارات الإسكان، و700 مليون جنيه استثمارات الخدمات، و618 مليون جنيه استثمارات (تطوير الأداء الزراعي)، بخلاف 2 مليار جنيه في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت الصحيفة إن وزارة الداخلية قررت زيادة المكافأة المالية إلى نصف مليون جنيه لمن يتقدم بمعلومة تمكن أجهزة الأمن من ضبط أي عنصر من العناصر الإرهابية الهاربة، مؤكدة الاحتفاظ بالسرية الكاملة لكل من يسهم في تقديم أي معلومات حفاظا على استقرار وأمن البلاد.

وأضافت أن تحقيقات الأمن الوطني مع المتهمين الثلاثة من خلية (داعش) الإرهابية الذين تم القبض عليهم أمس الأول من مرتكبي حادث تفجير كنيسة مار جرجس بطنطا بمحافظة الغربية كشفت عن قيامهم بالتخطيط لتنفيذ حوادث إرهابية جديدة ضد الكنيسة وعدد من المواطنين واستهداف رجال الشرطة.

أخبار اليوم:

من جانبها، قالت صحيفة (أخبار اليوم) إن البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أكد أن الكاتدرائية سوف تقيم اليوم، قداس عيد القيامة المجيد، موجها ترحيبه بجميع المهنئين بالعيد خلال القداس.

وأضاف البابا تواضروس، خلال عظته بالكاتدرائية أمس الجمعة، أن الكنيسة تعتذر عن استقبال المهنئين الأحد المقبل عيد القيامة المجيد نظرا لحزن الكنيسة على الأحداث الإرهاببة الني تعرضت لها كنيسة مار جرجس طنطا والمرقسية بالإسكندرية، قائلا: “سنستقبل الحاضرين غدا السبت بقداس العيد”.. وتابع: “بذلك لا نستطيع أن نخلط حزننا بفرحتنا بالعيد لذلك نعتذر عن استقبال المهنئين بالعيد”.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلنت الانتهاء من الاستعدادات الخاصة باستقبال أعياد شم النسيم، وتجهيز كافة الحدائق والمنتزهات التابعة لها في القاهرة والإسكندرية وباقي المحافظات، لاستقبال الزائرين.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قوله: إنه تم تهيئة كافة حدائق الأورمان، والحيوان بالجيزة والمحافظات، وحدائق انطونياديس بالإسكندرية، والنباتات بأسوان، والزهرية والأسماك بالزمالك، فضلا عن كافة الحدائق التابعة للوزارة في المحافظات المختلفة، لاستقبال الزائرين والمواطنين خلال احتفالاتهم بأعياد شم النسيم.

الجمهورية:

وتحت عنوان “رمضان بلا أزمات”، قالت صحيفة (الجمهورية) إن المجمعات الاستهلاكية تبدأ من الأسبوع القادم طرح بلح الفطرة وبعض أنواع المشروبات الطبيعية التي تستخدم علي مائدة رمضان بأسعار مخفضة.

ونقلت عن إيهاب الليثي رئيس مجمعات الأهرام إن أسعار البلح الفطرة زادت بنسبة حوالي 25% عن العام الماضي. ويباع بلح جاف شبح بسعر 28 جنيها للكيلو وبلح سكوتي ب 23 جنيها وعينات فاخرة ب 16 جنيها وشامية فاخرة بسعر 5.14 جنيه وعينات بسعر 13 جنيها ومالكابي بسعر 10 جنيهات وبلح جاف شنطة رمضان بسعر 9 جنيهات مقابل 7 جنيهات العام الماضي.

وأضافت أن شركات الكهرباء كثفت أعمال وبرامج الصيانة الوقائية والعلاجية لكافة مكونات الشبكة استعدادا لبدء عودة مستويات الاستهلاك للارتفاع مما يتطلب إعادة عدد من وحدات التوليد للخدمة واستمرار إدخال الوحدات الجديدة لتلبية متطلبات الاستهلاك وللحفاظ على فائض الاحتياطي بالشبكة الذي يبلغ حاليا أكثر من 4 آلاف ميجاوات.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة المالية أكدت تعاملها بمنتهى الحزم مع أية انحرافات أو وقائع فساد أو شبهة إخلال بقواعد العمل والخروج عن المعايير المهنية السليمة فلا أحد فوق القانون أو المساءلة مهما كانت درجته الوظيفية بالوزارة.

وأضافت أن الوزارة ذكرت أمس متابعتها الدقيقة لكل ما تنشره وسائل الإعلام عن وجود شبهات فساد تتعلق بعمل الوزارة حيث يتم التحقيق فيها فورا واتخاذ جميع الإجراءات القانونية في حالة التأكد فعلا من وجود أية انحرافات، كما أنها تتعاون بشكل كامل وشفاف مع جميع الأجهزة الرقابية مثل الرقابة الإدارية التي تتحقق بالفعل في عدد من الملفات والبلاغات التي تقدمت بها الوزارة ضد بعض العاملين بالمالية.

وقالت الصحيفة إن اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية أعلن أنه ناقش مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ملف الاستثمار بالمحافظة من خلال طرح 4 مشروعات عملاقة لدفع عجلة التنمية في إطار وضع أول خريطة للاستثمار على أرض الإقليم تتضمن المشروعات الجديدة التي سيتم طرحها على المستثمرين الجادين في مؤتمر قومي مشروع تطوير القناطر الخيرية لإقامة منتجع سياحي بمنطقة الشاليهات وإعادة استغلال المدينة والحدائق التي تشتهر بها لوضعها على الخريطة السياحية المحلية والعالمية .. حضر الزيارة د.علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير.

الشأن الدولي:

من جانبها، نقلت صحيفة (أخبار اليوم) عإن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، قولها أمس الجمعة، إن سلاح الجو الأمريكي سينشر في مطلع الأسبوع القادم عددا محدودا من مقاتلات (إف-35إيه) في أوروبا في مهمة تدريبية تستمر بضعة أسابيع مع طائرات حربية أمريكية أخرى وطائرات من حلف شمال الأطلسي.

وقال البنتاجون، في بيان، إن نشر تلك الطائرات سيسمح لسلاح الجو الأمريكي “بأن يبرهن بشكل أكبر على قدرات العمليات” للمقاتلة الشبح. ولم يذكر أسماء الدول التي سيجرى نشر الطائرات فيها.

وبدورها، قالت صحيفة (الأهرام) إن سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسي أكد أن محاولات تغيير النظام بالقوة في سوريا لن تنجح، مطالبا واشنطن باحترام سيادة الحكومة السورية على أراضيها، والتخلي عن القيام بخطوات تهدد الأمن في المنطقة والعالم.

وقال لافروف - في مؤتمر صحفي جمعه مع نظيريه السوري وليد المعلم والإيراني محمد جواد ظريف “لقد أكدنا موقفنا المشترك الذي ينص بكل جرأة على حقيقة قيام الولايات المتحدة بعمل عدواني وانتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة”.

وأضافت الصحيفة أن نحو 55 مليون ناخب تركي يتوجهون غدا للجان الاقتراع من أجل الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية المثيرة للجدل والتي من شأنها إعطاء صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان. مشيرة إلى أن وسائل إعلام محلية ذكرت أنه تم حشد أكثر من 380 ألفا من رجال الأمن، إضافة إلى 6 آلاف من جنود الدرك لحماية العملية الانتخابية وصناديق الاقتراع، التي يزيد عددها على 167 ألفا.

وقالت صحيفة (الجمهورية)، إن مقاتلات التحالف العربي قصفت 3 عربات للمتمردين الحوثيين كانت تتمركز بين مفرق المخا والبوابة الشرقية لمعسكر خالد بمديرية موزع غربي مدينة تعز اليمنية.

ونقلت عن مصدر أمني قوله إن مقاتلات التحالف واصلت خلال الساعات الماضية قصفها لمواقع المتمردين في معسكر خالد والمناطق المحيطة به بأكثر من 25 غارة. إضافة لقصف قاعدة ديلمي العسكرية ومطار صنعاء الدولي ومناطق متفرقة في صعدة وتعز ومأرب.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد باستخدام الجيش الأمريكي ل “أم القنابل” وهي أقوى قنبلة غير نووية في ترسانته على شرق أفغانستان. وقال ترامب إن إسقاط هذه القنبلة دليل على أن الولايات المتحدة أصبحت لديها سياسة خارجية أكثر قوة منذ تولي منصبه في يناير الماضي. ووصف إلقاء القنبلة بأنه كان “مهمة ناجحة جدا”.

وأشارت إلى أن الحكومة الأفغانية رحبت في بيان لها بالعملية العسكرية وتدمير الأنفاق لمسلحي تنظيم داعش شرق أفغانستان. في المقابل. ندد الرئيس الأفغاني السابق حامد قرضاي في بيان بإلقاء القنبلة. واعتبره انتهاكا للسيادة الوطنية.