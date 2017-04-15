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واشنطن تختبر قنبلة نووية تكتيكية بولاية نيفادا
طائرة اف 22

واشنطن تختبر قنبلة نووية تكتيكية بولاية نيفادا

السبت، 15 ابريل 2017 07:05 ص

أجرى الجيش الأمريكي بنجاح اختبارا لقنبلة نووية تكتيكية تم إسقاطها فوق موقع للرمي بولاية نيفادا، أمس الجمعة، حسبما أورد الموقع الرسمي للقوات الجوية الأمريكية،وفقا لما نشرته “سكاي نيوز عربية”.

وذكر الموقع أن الإدارة الوطنية للأمن النووي والقوات الجوية الأمريكية أجرت اختبارا لإسقاط قنبلة نووية غير مشحونة من طراز “B61-12” المعدل، من مقاتلة أف 16، للوقوف على جاهزية هذه المقاتلة لألقاء هذا النوع من القنابل واختبار المكونات غير النووية في هذا السلاح، بما في ذلك نظام التسليح والتحكم في الإطلاق ومقياس الارتفاع في الرادار، والمحركات الصاروخية وكمبيوتر التحكم.

وتم إسقاط القنبلة في مجمع نيلليز للاختبارات والتدريب، في أول تجربة من نوعها لإسقاط قنبلة B61-12 باستخدام طائرة أف 16.

والقنبلة “B61-12” هي نسخة محدثة من القنبلة “B61” التكتيكية التي صنعت في الستينيات من القرن الماضي.

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