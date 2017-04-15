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اليوم .. نظر الطعن على قرار رفض تأسيس حزب الصف المصري
دار القضاء العالي‎

اليوم .. نظر الطعن على قرار رفض تأسيس حزب الصف المصري

السبت، 15 ابريل 2017 07:22 ص

تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، الطعن المقام من لجنة الأحزاب السياسية، والذى يطالب بتأييد قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيس حزب الصف المصري.

اختصم الطعن رقم 86645 لسنة 62 قضائية عليا، محمد عبد العاطd محمد حسن، وذكر أن اللجنة قررت فى جلسة 30 يوليو الماضى، عدم قبول الإخطار المقدم من محمد عبد العاطى بصفته وكيلا عن الوكلاء المؤسسين لحزب الصف المصرى تحت التأسيس، وعرض الاعتراض على الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا عملا بنص المادة الثامنة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977.

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