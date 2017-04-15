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استئناف محاكمة المتهمين باغتيال المستشار هشام بركات.. اليوم
الشهيد المستشار هشام بركات‎

استئناف محاكمة المتهمين باغتيال المستشار هشام بركات.. اليوم

السبت، 15 ابريل 2017 06:45 ص

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، محاكمة 67 متهمًا ، لاتهامهم باغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق.

ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات “قنابل شديدة الانفجار”وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.

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