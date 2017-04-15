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ننشر أسعار الريال السعودي اليوم السبت بالسوق المصري
الريال السعودي
الريال السعودي

ننشر أسعار الريال السعودي اليوم السبت بالسوق المصري

السبت، 15 ابريل 2017 05:57 ص
كتب- ربيع شعبان
البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ
البنك المصرى الخليجى 4.82 4.85 1 يوم
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.82 4.85 2 يومين
بنك قناة السويس 4.81 4.84 4 أيام
بنك بلوم 4.81 4.84 7 دقائق
البنك التجاري الدولي (CIB) 4.81 4.84 2 يومين
البنك العربى 4.81 4.84 1 يوم
اتش اس بى سى HSBC 4.81 4.85 5 أيام
البنك المركزى المصرى 4.81 4.84 2 يومين
بنك عودة 4.80 4.83 3 أيام
مصرف أبوظبى الإسلامى 4.80 4.85 2 يومين
بنك القاهرة 4.79 4.84 4 أيام
المصرف المتحد 4.79 4.84 4 أيام
كريدى أجريكول 4.79 4.84 3 أيام
بنك مصر 4.79 4.81 13 ساعة
البنك الأهلي المصري 4.79 4.81 5 أيام
بنك الإسكندرية 4.78 4.83 3 أيام
بنك التنمية والإئتمان الزراعى 4.78 4.82 2 يومين
بنك فيصل الإسلامى 4.77 4.85 أسبوعين
البنك العربي الأفريقي الدولى 4.77 4.83 أسبوعين
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