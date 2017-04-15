سموحة يواجه بيدفيست والمصري مع كمبالاسيتي بالكونفدرالية.. اليومالسبت، 15 ابريل 2017 06:45 ص
يواجه فريق سموحة السكندري، في السادسة مساء، اليوم، نظيره بيدفيست الجنوب إفريقي، على استاد برج العرب، وذلك في إياب دور الـ32 التكميلي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.
وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقينؤعلى ملعب بيدفيست في جنوب أفريقيا.
كما يواجه فريق المصري البورسعيدي، في السابعة مساء، نظيره كمبالا سيتي الأوغندي، على استاد الإسماعيلية، وذلك فى مباراة الإياب بنفس البطولة.
وكانت نتيجة لقاء الذهاب قد انتهت بفوز الفريق الأوغندي بهدف نظيف.
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