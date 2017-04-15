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السبت 15 ابريل 2017 04:45 صباحاً
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بتروجيت يلتقي الاتحاد السكندري اليوم في الدوري الممتاز
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بتروجيت يلتقي الاتحاد السكندري اليوم في الدوري الممتاز

السبت، 15 ابريل 2017 04:30 ص

يلتقي فريقا بتروجيت والاتحاد السكندري، في الرابعة عصر اليوم السبت، على استاد السويس الجديد، ضمن الجولة 22 من الدوري الممتاز لكرة لبقدم.

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