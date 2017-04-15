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اليوم.. «الجنايات» تنظر قضية مخالفات بيع البنك الوطني

اليوم.. «الجنايات» تنظر قضية مخالفات بيع البنك الوطني

السبت، 15 ابريل 2017 05:19 ص

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم، نظر قضية مخالفات بيع البنك الوطني المصري، المتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك، و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال.

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