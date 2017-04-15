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اليوم.. الحكم على حبيب العادلي في «الاستيلاء على المال العام»
براءة احمد نظيف ـ حبيب العادلي ـ فريد الديب

اليوم.. الحكم على حبيب العادلي في «الاستيلاء على المال العام»

السبت، 15 ابريل 2017 06:23 ص

تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، حكمها في قضية اتهام وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و12 آخرين من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، بالاستيلاء على أكثر من ملياري جنيه من المال العام والإضرار العمد به.

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