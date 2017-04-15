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مؤشر الأسهم الأمريكية يغلق على انخفاض
البورصة الامريكية

مؤشر الأسهم الأمريكية يغلق على انخفاض

السبت، 15 ابريل 2017 04:00 ص
وكالات

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على انخفاض، الجمعة.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 137.72 نقطة أو مايعادل 0.67 % إلى 20454.14 نقطة، بحسب وكالة أنباء “واس”.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 15.92 نقطة أو 0.68 % إلى 2329.01 نقطة.

ونزل مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 31.01 نقطة أو 0.53 % إلى 5805.15 نقطة.

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