«الصحة»: حل مشكلة نقص الدم لمصاب «المرقسية» بالإسكندريةالسبت، 15 ابريل 2017 04:02 ص
قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تواصل مع وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وبدوره تواصل مع مستشفى الجامعة هناك لنقل أكياس دم للمستشفى العسكري لإنقاذ المصابين الذين يحتاجون إلى أكياس الدماء.
وأضاف “مجاهد” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلام تاني”، المذاع عبر فضائية “دريم”، تقديم الإعلامية رشا نبيل، أنه على شقيق المصاب أن يذهب إلى مقر بنك الدم في كوم الدكة، ويخاطب الدكتور أحمد جمال، وسوف يعطيه أكياس الدم التي يحتاجها.
وكان يوسف إبراهيم، شقيق أحد مصابي الكنيسة المرقسية بالإسكندرية، قال: “أخويا محجوز في المستشفى العسكري في الإسكندرية ومحتاج كيسين دم والمسئولين في المستشفى بيقولولنا هاتوا دم من أي مستشفى علشان مفيش دم”.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية بنفس البرنامج، أن شقيقه كان في المعهد الذي يدرس فيه، وكان يمر من أمام الكنيسة خلال طريقه إلى المنزل، كاشفًا أنه نتيجة الانفجار تناثرت شظايا في معدته، وتم إجراء جراحة لاستئصال أجزاء بالمعدة ويحتاج إلى عملية أخرى.
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