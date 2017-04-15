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اليوم .. المحكمة تنظر طعن قضية تمرير المكالمات الدولية
شاكوش - محكمة

اليوم .. المحكمة تنظر طعن قضية تمرير المكالمات الدولية

السبت، 15 ابريل 2017 03:39 ص
متابعات

نظر محكمة جُنح النقض، اليوم السبت، الطعن المقدَّم من 96 تايوانيًّا وصينيًّا على حكم السجن والغرامة الصادر ضدَّهم لسند الوكالة، وكانت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية قد أصدرت قرارًا بمعاقبة 96 تايوانيًّا وصينيًّا، لإدانتهم بتمرير مكالمات دولية.

وشمل قرار المحكمة الحبس ضد متهمين اثنين تايوانيي الجنسية لمدة خمس سنوات مع الشغل، وغرامة خمسمائة ألف جنيه لكل منهما، والحبس لـ94 متهمًا تايواني وصيني الجنسية لمدة سنتين مع الشغل، وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهم.

وقررت المحكمة في قرارها إلزام جميع المتهمين بسداد مبلغ 19 مليونًا و500 ألف جنيه كتعويض، فيما قبلت المحكمة الدعوى المدنية المرفوعة من الشركة المصرية للاتصالات، وألزمت المتهمين بسداد مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

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