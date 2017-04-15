بات أغلب الناس يبدؤون يومهم بتصفح حسابهم على فيس بوك ولساعة على الأقل، لكن ما الذي يمكن أن يفعله بنا هذا الموقع الاجتماعي؟، وهل الحياة في هذا النطاق الافتراضي تشبه الحياة الاجتماعية الواقعية، أم هي مختلفة؟

للإجابة عن السؤال يمكن الرجوع إلى باحثين من جامعة كاليفورنيا قاموا بتحليل سلوك مستخدمي فيسبوك على مدى عامين، وشارك أكثر من 5000 متطوع للإجابة عن أسئلة حول الرضا في الحياة عموماً والصحة النفسية والصحة البدنية، ومؤشر كتلة الجسم، حسب “العربية”.

آثار سلبية

كشفت النتائج أنه على عكس وجود الصداقات في العالم الحقيقي، فإن قضاء الوقت على فيس بوك له غالباً آثار سلبية على المستخدمين، وقال هولي بي شاكيا، من جامعة كاليفورنيا، لـ”هارفارد بيزنس ريفيو”: أظهرت نتائجنا أنه في حين أن الشبكات الاجتماعية في العالم الحقيقي كانت مرتبطة إيجابيا مع السعادة والحيوية، فإن استخدام فيس بوك يرتبط سلباً مع الرفاه العام”.

وأضاف: “كانت هذه النتائج واضحة بشكل خاص بالنسبة للصحة العقلية، فمعظم مقاييس استخدام الفيسبوك ولمدة عام واحد، تنبأت بانخفاض في مستوى الصحة النفسية في السنة اللاحقة، وجدنا باستمرار أن ملاحقة معرفة محتوى الآخرين والنقر على الروابط باستمرار، يؤدي بشكل كبير إلى انخفاض لاحق في الصحة البدنية والعقلية، ورضا الحياة عامة”.