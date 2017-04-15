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خبر سار.. تطبيق الخلفيات الأشهر يصل "آب ستور"
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خبر سار.. تطبيق الخلفيات الأشهر يصل "آب ستور"

السبت، 15 ابريل 2017 03:07 ص

وصل تطبيق الخلفيات HPSTR إلى متجر “آب ستور”، وذلك بعد مرور أكثر من عامين على إطلاق التطبيق على متجر “جوجل بلاي”.

ويضم مجموعة ضخمة من الخلفيات بالاعتماد على موقع Unsplash الشهير والذي يُعد الموقع الأكثر تميزاً للحصول على الصور المجانية، حسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”.
التطبيق يتميز بقدرته على إضافة الفلاتر والتأثيرات والأشكال إلى الخلفيات قبل تعيينها على شاشة هاتفك، كما يتيح لمستخدمي آي فون مزامنة الخلفيات في الوقت الحقيقي مع حواسيب ماك.

وبالتزامن مع إطلاق نسخة من التطبيق لنظام “آي أو إس”، أصدر مطورو التطبيق تحديثاً جديداً لنظام “أندرويد” جلب عدة مزايا، من بينها إضافة مجموعة من الأشكال والفلاتر والتأثيرات الجديدة ومزامنة الخلفيات مع ساعات “أندرويد وير”، يشار إلى أن تطبيق HPSTR متوفر مجاناً على متجر “جوجل بلاي”، ويُمكن لمستخدمي “أندرويد” تنزيله، في حين يُمكن لمستخدمي نظام “آي أو إس” تنزيل التطبيق مجاناً عبر متجر “آب ستور” وبحجم 55 ميجابايت.

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