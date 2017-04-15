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السبت 15 ابريل 2017 03:15 صباحاً
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روسيا تدعم"مهرجان الكتب" بـ ١٧٥ ألف دولار
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روسيا تدعم"مهرجان الكتب" بـ ١٧٥ ألف دولار

السبت، 15 ابريل 2017 03:00 ص
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خصص مكتب الوزراء الروسي، ما يعادل نحو 175 ألف دولار، لوكالة الطباعة والنشر؛ لإقامة مهرجان “الساحة الحمراء” للكتب، في موسكو، من 3 وحتى 6 يونيو المقبل.

ووقع رئيس الحكومة الروسية، دميتري ميدفيديف، - وفق روسيا اليوم - وثيقة منشورة على صفحة المعلومات الحقوقية لموقع الحكومة الرسمي، يُذكر فيها أن المبلغ مخصص أيضا “لتنظيم عيد بوشكين في روسيا”.

يذكر أن مهرجان الكتب في الساحة الروسية الرئيسية أقيم للمرة الأولى العام 2015، واستضاف مئات آلاف الزوار العام 2016، حيث شاركت فيه نحو 300 دار للطباعة والنشر.
وكان الدخول إلى أرض المهرجان مجانيا، مع العلم أن أسعار الكتب في المعرض كانت أرخص بكثير منها في المكتبات ومحلات بيع الكتب.

ويعد 6 يونيو، يوما للاحتفال بذكرى ميلاد الشاعر الروسي العظيم، ألكسندر بوشكين، وعيد اللغة الروسية.

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