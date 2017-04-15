استخدم العرب وسكان الشرق الأوسط منذ القدم العسل في الطب البديل، والبعض ينصح بتناول العسل مع الماء لما في ذلك من فوائد، منها تقوية المناعة في الجسم وعلاج أوجاع وانتفاخ البطن.

يساعد العسل على تقليل أعراض بعض الأمراض، وحسب “DW”، كما يٌستخدم في الغالب في المعجنات أو للتحلية مع المشروبات والشاي، بالإضافة إلى ذلك يستعمل ضمن الطب البديل لعلاج السعال والتهاب اللوزتين.

وكشف العلماء في الدراسة استخداماته في الحضارات القديمة، على سبيل المثال في الطب الهندي التقليدي “أيورفيدا” أو في مصر القديمة أو في الطب العربي، وذُكر في الدراسة على سبيل المثال فوائد العسل بعلاج الفطريات في الجهاز الهضمي.

مزيج الماء بالعسل له أيضاً فوائد كبيرة، لكن يجب شربه بصورة مستمرة خاصة على الريق في الصباح الباكر، كما ذكر موقع “هايل براكسيز”، فهو يعمل على تعزيز الشعور بالشبع ويقلل من رغبة الجسم في تناول الحلويات والسكريات.

بالإضافة إلى ذلك يعمل العسل بالماء كـ”مضاد حيوي” طبيعي، إذ يحتوي على مضادات الأكسدة والكثير من الفيتامينات والسوائل وكذلك الأنزيمات المفيدة التي تقاوم البكتريا، مع تقوية المناعة في الجسم وينفع أيضاً في علاج أوجاع وانتفاخ البطن، وتقليل الغازات في الأمعاء وتحجيم أضرارها، العسل الغامق اللون به فوائد إضافية أخرى، مثل تقليل نسبة الكوليسترول في الدم، ما يؤدي إلى تقليل الإصابة بأمراض القلب، يشار إلى أن للعسل فوائد طبية أخرى مثل تسريع التئام الأمراض وتنقية البشرة.