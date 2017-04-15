تعرف على أضرار تطبيق "فيس بوك" على هاتفكالسبت، 15 ابريل 2017 02:56 ص
لا يعد تطبيق “فيس بوك” الرسمي على “أندرويد” الخيار الأمثل للكثير من المستخدمين، خاصة أصحاب الهواتف الذكية متوسطة أو منخفضة المواصفات، فهو يعتبر أداة استنزاف حقيقية لكافة موارد الجهاز ومنها، حسب صحيفة” هافينجتون بوست” الأمريكية:
1- عمر البطارية
ظهرت بعض التقارير التي تشير إلى أن تطبيق فيس بوك الرسمي يستنزف البطارية بصورة كبيرة، وأن إزالته تزيد من عمر البطارية، وفي تقرير صحيفة “جارديان” البريطانية، الذي نشرته العام الماضي، فإن إزالة التطبيق من هاتفك من شأنه توفير 20% من عمر البطارية.
2- استهلاك البيانات
في تقرير نشرته شركة AVG Technologies عام 2015، فإن تطبيق فيس بوك الرسمي يُعتبر الأكثر استنزافاً لموارد الهاتف من بين التطبيقات التي تعمل بمجرد تشغيل الهاتف، لأنه الأكثر استهلاكاً للإنترنت نظراً لعمله الدائم بالخلفية، وتعطشه للبيانات، وهي مسألة سلبية للغاية للذين يتصلون بالإنترنت عبر بيانات الهاتف.
3- التخزين
إن كان هاتفك لا يعتمد على بطارية تخزين خارجية، فتطبيق فيس بوك الرسمي يستنزف السعة التخزينية بصورة واضحة، فبخلاف حجمه الأصلي المرتفع نسبياً، فإن البيانات التي يقوم بتخزينها هائلة للغاية، ومجرد استخدام بسيط لعدة أيام ستجد أنه تجاوز 500 ميجابايت، هذا بخلاف التخزين المؤقت.
4- الخصوصية
مع تطبيق فيس بوك لا داعي للتفكير في مسائل الخصوصية كثيراً، فهو يطلب منك الوصول إلى الصلاحيات اللازمة لعمله بأعلى كفاءة وتلك التي ليس لها علاقة أيضاً من قراءة الرسائل النصية، والتقاط الصور ومقاطع الفيديو وتسجيل الصوت، والوصول الكامل لجهات الاتصال، وقراءة أحداث التقويم، وقراءة محتويات بطاقة SD، حتى تنزيل الملفات دون إخطار، وهذا جزءاً بسيطاً جداً للأذونات التي يطلبها التطبيق، وكانت شبكة فيس بوك كانت قد قدمت بعض التفسيرات التي تبرر حاجة التطبيق لبعض الأذونات.
5- بطء الهاتف
قد لا يلاحظ البعض ممن يمتلكون هواتف ذكية بمواصفات مرتفعة تأثير تطبيق فيس بوك على أداء الهاتف، لكن عند استخدام هواتف بمواصفات متوسطة أو منخفضة، فالتأثيرات السلبية ستكون واضحة، أهمها البطء العام للهاتف خاصة عند إقلاع بعض التطبيقات الأخرى.
ما البديل؟
إن كنت تعاني من إحدى المشكلات السابقة بسبب تطبيق فيس بوك الرسمي على أندرويد، فيمكنك إلغاء تثبيت التطبيق والاعتماد على تطبيق آخر بديل، تطبيق فيسبوك لايت Facebook Lite يعتبر أحد الخيارات الجيدة للمستخدمين أصحاب الهواتف المتوسطة والمنخفضة، أو الذين يعانون من محدودية بيانات الاتصال أو ضعف الاتصال، فهو أحد البدائل الرسمية من فيس بوك لتجنُّب المشاكل التي قد تطرأ عند استخدام تطبيقات الطرف الثالث، أما إن كنت ترغب في استخدام تطبيقات غير رسمية، فتطبيق Friendly for Facebook هو أحد الخيارات الجديدة والفعالة، خصوصاً أنه يجمع فيس بوك وماسنجر في آنٍ واحد.
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