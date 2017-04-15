اكتشفت بعثة آثار ألمانية منطقة أثرية في مدينة وادي حلفا شمالي السودان، تتكون من حصون تضم 87 غرفة مشيدة فوق الجبل، تعود إلى فترة المملكة المصرية قبل 4500 آلاف سنة. ويقع الموقع الأثري في منطقة كيلو 30 غربي مدينة وادي حلفا.

ووفق “سكاي نيوز عربية”، أبلغت رئيسة الفريق البروفسور كلاوديا نيزا، السلطات المحلية أن “الآثار المكتشفة عبارة عن حصون تضم 87 غرفة، وهو موقع أثري يرجح أن يكون قلاعًا”، وفق ما أوردت صحيفة “الطريق” السودانية الخميس.

وأشارت البعثة الألمانية إلى أن الموقع الأثري تعرض للاكتشافات في العام 1931 من قبل عالم آثار أمريكي، لكنه لم يستمر في العمل.

وأوضحت “الموقع سيحدث مفاجآت هائلة الأسابيع المقبلة”.

ومن ناحيته، قال المفتش المرافق من هيئة الآثار العامة للبعثة الألمانية عبد الماجد محمود إن ” الآثار المكتشفة بواسطة البعثة الألمانية تعود لقبل 4500 آلاف عام أي فترة المملكة المصرية الحديثة”.

وتنتشر الأهرامات والمعابد الأثرية شمالي السودان في مناطق البجراوية والمصورات.

وتمول دولة قطر حفريات في الآثار السودانية منذ عامين بقيمة 135 مليون دولار.