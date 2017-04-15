تتويج الباحث محمد المصمودي بجائزة العلوم الموسيقيةالسبت، 15 ابريل 2017 02:45 ص
توج الباحث التونسي محمد المصمودي بالجائزة الدولية الأولى للعلوم الموسيقيّة عن كتابه “أنثروبولوجيا الإيقاع في المجال الواحي: واحات الجريد التونسي نموذجا” والتي يمنحها مهرجان أيام قرطاج الموسيقية.
وجاء كتاب “أنثربولوجيا الإيقاع في المجال الواحي: واحات الجريد التونسي نموذجا” في 249 صفحة وضم خمسة فصول وصدر عن دار سوتيميديا للنشر والتوزيع.
ودرس المصمودي في كتابه البعد الإيقاعي في منطقة الجريد الواقعة في الجنوب الغربي بتونس والغنية بتراثها وتقاليدها المميزة من خلال الحياة اليومية لسكانها في الزخرفة التي تميز معمارها وفي مدونتها الشعرية لتأكيد ارتباط الموسيقى والشعر والزخرفة والحياة اليومية بالإيقاع في الثقافة العربية الإسلامية.
ونال الباحث الأمريكي جوناثان جلاسر الجائزة الثانية عن كتابه (الجنة الضائعة).
ومُنح الباحث الليبي عبد الله مختار السباعي الجائزة الشرفية الأولى عن ترجمة من الإنجليزية إلى العربيّة لكتاب (حقائق تاريخيّة عن التأثير الموسيقي العربي) للبريطاني هنري جورج فارمر الصادر عن منشورات المجمع العربي للموسيقى.
وآلت الجائزة الشرفية الثانية للباحثة المصرية ياسمين فراج عن كتابها (المناهج النقدية في الموسيقى العربيّة) الصادر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.
وضمت لجنة التحكيم التونسي سمير بشة، وهو موسيقي ودكتور في علوم وتقنيات الفنون ومدير المعهد العالي للموسيقى بتونس ومدير المركز التونسي للنشر الموسيقولوجي، واللبناني أمين بايهم الباحث في العلوم الموسيقية ومدير مركز البحوث المتصلة بالموسيقات العربيّة.
وتحمل الجائزة- التي تسعى لتشجيع البحث الموسيقي في مختلف مجالاته- اسم (محمد قطاط) مؤسس المعهد العالي للموسيقى بتونس سنة 1982 وأحد مؤسسي مركز الموسيقى العربية والمتوسطية (النجمة الزهراء).
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