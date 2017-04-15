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نبيل فهمي: الإرهاب يستخدم كوسيلة سياسية
نبيل فهمي

نبيل فهمي: الإرهاب يستخدم كوسيلة سياسية

السبت، 15 ابريل 2017 02:27 ص

تقدم السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية السابق، بالتعازي لكل شعب مصر والأقباط على أحداث كنيستي الإسكندرية وطنطا، التي وقعت الأسبوع الماضي، موضحًا أن الاعتداء الإرهابي على الكنائس اعتداء على مصر كلها.

وأضاف “فهمي” في تصريحات تليفزيونية الجمعة، أن الإرهاب تحول إلى خارج حدود الشرق الأوسط ووصل لأوروبا، وتم استخدامه كوسيلة سياسية منذ حرب أفغانستان، موضحًا أنه لا بديل عن التعاون المعلوماتى بين الدول وبعضها للتصدى للإرهاب، وفي هذا الصدد الجميع يعلم أن مصر بلد مهم للعالم والمشكلة كانت فى تعود العالم على قيادة الأمم، وأن الموقف المصرى يجب أن يقوم على أدلة وحقائق حين نتحدث عن الإرهاب بالخارج.

وقال: العالم النامى اعتمد على الغير أكثر من اللازم وبالتالى تدخل الغير فى شئوننا وهنا لابد من مواجهة الإرهاب بطرق حقيقة بناء على المناطق التي تحارب الإرهاب وأثبتت نجاحات في هذا الملف.

وأوضح أن الرئيس السابق باراك أوباما كان لايريد التعامل مع مصر، حيث أبلغ الإدارة الأمريكية بضرورة عدم التعامل مع مصر خلال الفترة التى تولى فيها مهام بلاده، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل استقبالا كبير خلال زيارته الأخيرة لواشنطن، مما يؤكد أن مصر طرف فاعل داخل منطقة الشرق الاوسط، لايمكن تجاهلها عكس تولى فترة أوباما .

وتابع وزير الخارجية السابق، أن توجهات ترامب تجاه مصر ايجابية ومصر تستطيع التباحث مع أمريكا بقدر من الثقة إن لم يكن بندية، مشيرا الى أن الولايات المتحدة ليس لها سيطرة مطلقة على العالم والسيسى استقبل فى امريكا استقبالا تاريخيا.

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