اختُتِمت أعمال القمة الثقافية 2017 التي استضافتها منارة السعديات في المنطقة الثقافية في السعديات بأبوظبي، تحت شعار “العقول المبدعة في عالم مترابط: الثقافة كعامل تغيير في العصر الرقمي”، أول أمس.

ونقلت صحيفة “الاتحاد” عن نورة الكعبي، وزيرة الدولة لشئون المجلس الوطني الاتحادي، ورئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للإعلام ورئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الإعلامية في أبوظبي وTwoFour54، قولها: “تسهم القمة الثقافية 2017 في إيجاد مفاهيم جديدة في التعامل مع القضايا العالمية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات بشكل عام، وإمارة أبوظبي بشكل خاص، كمركز عالمي لالتقاء الأفكار وابتكار الحلول العملية للكثير من التحديات التي تعوق دون الوصول إلى المجتمع الإنساني الحضاري الذي يحيا فيه جميع أفراده بسعادة وأمان وسلام”.

وأضافت: “تشكل القمة الثقافية وعبر محاورها المتنوعة، حدثاً عالمياً مهماً لبحث ومناقشة المواضيع الثقافية والاهتمامات المشتركة، بالإضافة إلى بناء شراكات التعاون الجديدة التي تسهم في إيجاد فرص عملية لتعزيز دور الثقافة والتقنيات الجديدة في بناء المجتمعات، ونحن بدورنا نتطلع إلى تطوير سياسات عامة لتشجيع التطور المستدام والإبداع والتنمية الاجتماعية”.

من جانبه، قال محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة: “تم خلال القمة الثقافية مناقشة مدى تأثير الثقافة والفنون على تحديات التنمية الاقتصادية على مستوى العالم. وعلى مدى الأيام الماضية، شهدنا معاً أهمية هذا الحوار الثقافي والتعبير الفني في بناء الشراكات والجسور الثقافية بين أفراد يمثلون مجتمعات ثقافية متنوعة. وكانت الموضوعات والتحديات والحلول المستقبلية التي تم طرحها على مدى الأيام الأربعة الماضية أهميتها في توسيع الآفاق والتفكير بعمق. إن القمة الثقافية 2017 هي مجرد البداية لرحلة طويلة من العمل الدؤوب، ونحن مُلزمون بضمان تعزيز وحماية ثقافتنا للأجيال القادمة”.