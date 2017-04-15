١١٣ شاعراً يشاركون بـ"ملحمة العرب من أجل السلام"السبت، 15 ابريل 2017 02:18 ص
“ملحمة العرب من أجل السلام”.. قصيدة مطولة نظمها 113 شاعرا من مختلف البلدان العربية في أربعة آلاف بيت، تدعو إلى السلام ونبذ العنف وتحارب الطائفية وتدعو إلى التسامح والتعايش، وفي أبياتها دعوات للحوار، وإلى إظهار الصورة الحقيقية للدين الإسلامي والقيم العربية الأصيلة.
جاءت فكرتها كما يرويها عبدالعزيز بن سعود البابطين في حديث صحفي له، حينما نظمت مؤسسة البابطين الثقافية بالتعاون مع الأكاديمية العالمية للشعر بمدينة فيرونا الإيطالية أمسية شعرية للاحتفاء بالشعر العالمي عام 2011م، ألقيت في هذه الأمسية قصيدة تسمى القصيدة الجامعة “الرنغة” على الطريقة اليابانية وهي مجوعة شعراء ينشدون قصائدهم في موضوع محدد باللغة نفسها وبعدد محدد من الأبيات، وكان هؤلاء الشعراء يمثلون كل قارات العالم ثم ترجم هذا الشعر إلى اللغة الإنجليزية، حينها خطرت في ذهني فكرة ملحمة الشعر العربي، موضوعها واحد وشعراؤها متعددون، جاءت فكرتها من تلاقح الثقافة العربية والأوربية والأسيوية والأفريقية والأميركية والأسترالية.
ويكمل البابطين: افتتحت الملحمة بأبيات قلت في أولها:
آمن العُربُ جميعاً
بنداءِ الأنبياءْ
أكبرُوا دين النصارى
ورسالاتِ السماءْ
فَلقدْ قال تعالى
رسلُ الله ِ سواء
دينُنَا دينُ التَّسَامي
وعناوينُ الإخاء
نَنْبِذُ الفتنَةَ.. والإرْهَابٌ
دينُ الجُبناء
ثم نشرنا إعلانا على موقع المؤسسة الإلكتروني ندعو الشعراء للمشاركة في نظم القصائد في الموضوع ذاته وعلى الوزن والقافية نفسيهما، وقد استجاب أ كثر من مئة وعشرين شاعرا نظموا قصائد تزيد على أربعة آلاف ومئتي بيت، بدورها المؤسسة أحالتها إلى لجنة فنية متخصصة من أساتذة الأدب والشعر العربي لإبداء ملاحظتهم وفحص الأبيات لاستبعاد مالم يأت وفق شروط نظم الملحمة.
بعد إنجاز هذا العمل، قدمناه إلى شركائنا في الإنسانية من كافة بلاد العالم، كما ستترجم إلى اللغة الإنجليزية ليسهل عليهم فهمها.
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