إنقاذ أكثر من ألفي مهاجر غير شرعي قبالة السواحل الليبية

أعلن خفر السواحل الإيطالي عن انتشال أكثر من ألفي مهاجر غير شرعي بعد غرق قوارب مطاطية كانت تقلهم قبالة السواحل الليبية، في سلسلة من عمليات الإنقاذ شهدت غرق شخص واحد.

وقال متحدث باسم خفر السواحل الإيطالي، في بيان له مساء اليوم الجمعة، إن 19 عملية إنقاذ نفذها خفر السواحل أو سفن تديريها منظمات غير حكومية تمكنت من إنقاذ 2074 مهاجرا كانوا على متن 16 قاربا مطاطيا وثلاثة قوارب خشبية، فيما توفي شخص واحد خلال العملية.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة ، إن نحو 32 ألف مهاجر وصلوا إلى أوروبا بحرا منذ بداية العام في حين لقي أكثر من 650 شخصا حتفهم أو فقدوا في البحر.