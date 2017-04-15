أعلن منظمو الجائزة العالمية للرواية العربية “البوكر” لعام 2017، في بيان صحفي أمس، أن الجائزة الفائزة سيعلن عنها، في السابعة مساء الثلاثاء 25 أبريل، في حفل يقام في فندق فيرمونت باب البحر في أبوظبي. ويلي الحفل مؤتمر صحفي بحضور الفائز/ الفائزة بالجائزة، في الفندق نفسه، في الساعة الثامنة والنصف بتوقيت الخليج.

وذكر البيان أن الروايات المرشحة للقائمة القصيرة لهذا العام هي: “السبيليات” لإسماعيل فهد إسماعيل، “زرايب العبيد” لنجوى بن شتوان، “أولاد الغيتو - اسمي آدم” لإلياس خوري، “مقتل بائع الكتب” لسعد محمد رحيم، “في غرفة العنكبوت” لمحمد عبد النبي، “موت صغير” لمحمد حسن علوان.

وتعقد سلسلة من الفعاليات حول روايات القائمة القصيرة في أبوظبي، الأولى ندوةفي اتحاد كتاب الإمارات، المسرح الوطني، أبوظبي، في الساعة السابعة والنصف من مساء الأحد 23 أبريل، والثانية ندوة في جامعة نيويورك أبوظبي، في الساعة السادسة من مساء الاثنين 24 أبريل، والثالثة ندوة في صالون الملتقى الأدبي، معرض أبوظبي الدولي للكتاب، في الساعة الواحدة من ظهر الأربعاء 26 أبريل،

والرابعة ندوة في صالون بحر الثقافة، معرض أبوظبي الدولي للكتاب، في الساعة السابعة من مساء الأربعاء 26 أبريل.

يشار إلى أن الجائزة العالمية للرواية العربية تحتفل هذا العام بدورتها العاشرة.