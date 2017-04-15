أكد العميد ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن الجبلاية ترفض تأجيل مباراة الزمالك والمقاصه المقرر إقامتها السابعة مساء غد الأحد، في الجولة 22 من الدورى.

وقال سويلم فى تصريحاته لـــ”صدى البلد”، إن الحالة الوحيدة التى يوافق فيها اتحاد الكرة على تأجيل اللقاء هو طلب الأمن تأجيلها لوجود سبب أمنى وهو ما لم يحدث فى حالة الزمالك والمقاصة، مشيرا إلى أن المباراة ستقام فى موعدها.

وكشف سويلم أن اتحاد الكرة تلقى طلبا من الزمالك والمقاصة باتفاقهما على تأجيل المباراة، مؤكدا أن الجبلاية تلتزم بجدول المباريات وترفض ترسيخ مبدأ التأجيل فى حاله اتفاق أى ناديين معا حفاظا على انتظام المسابقة وانتهائها فى موعدها.