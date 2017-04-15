علا غانم: أتمنى تجسيد شخصية سوزان مباركالسبت، 15 ابريل 2017 01:21 ص
قالت الفنانة علا غانم، إنه لو عرض عليها المشاركة في عمل يتضمن قصة حياة الرئيس الأسبق حسني مبارك سواء فيلم أو مسلسل تتمنى تجسيد دور سوزان مبارك.
وأضافت «غانم» خلال لقائها مع الإعلامية ياسمين سعيد ببرنامج «الجمعة في أسبوع» قناة «إم بي سي مصر» أن 25 يناير بدايتها كانت ثورة لكنها ارتكبت وتحولت إلي شيء آخر تماما، موضحة أن 30 يونيو كانت تصحيح مسار وإعادة مصر لشكلها الطبيعي من طريقها إلى النفق المظلم الذي كنا ذاهبين إليه.
ولفتت «غانم» إلى أن بعض الفنانات قد يشبهن بعضهن بسبب كثرة عمليات التجميل المتشابهة، متابعة: «عمليات التجميل موضة وهتروح لحالها».
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