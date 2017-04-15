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تكريم سعودي لشاعر الوطن خلف العتيبي
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تكريم سعودي لشاعر الوطن خلف العتيبي

السبت، 15 ابريل 2017 01:49 ص
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كرم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الشاعر السعودي اللواء خلف بن هذال العتيبي”شاعر الوطن”، بمنحه وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الأولى، وذلك في الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، تقديراً لجهوده في مجال الشعر الشعبي ومشاركاته الوطنية التي واكبت الأحداث السياسية طوال 40 عاماً، فضلا عن خدمة بلاده في المجال العسكري.

خلف بن هذال بن سمران الحافي الروقي العتيبي، هو شاعر سعودي ولد في مدينة ساجر وملقب بشاعر الوطن وايضا يمتاز شعره بالشعر النبطي وهو فريق متقاعد من الحرس الوطني السعودي، مواليد عام يوليو 1943.

وله قصائد واشعار واسعة الانتشار في المملكة العربية السعودية، والخليج العربي والدول العربية. كما لقب العتيبي بـ “شاعر الخليج”، “شاعر الملوك”.

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