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نائبة رئيس وزراء الصين تغادر القاهرة بعد لقاء السيسي
مطار القاهرة

نائبة رئيس وزراء الصين تغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

السبت، 15 ابريل 2017 12:45 ص

غادرت مطار القاهرة الدولي مساء الجمعة، سان شون لان، نائبة رئيس وزراء الصين، وعضو المكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصيني، متوجهة إلى الإمارات بعد زيارة للبلاد استغرقت عدة أيام استقبلها خلالها الرئيس السيسي.

وكانت نائبة رئيس وزراء الصين قد التقت أيضا خلال زيارتها عددا من المسئولين ، من بينهم سامح شكرى وزير الخارجية ، ووكيل مجلس النواب والجالية الصينية لدى مصر، كما قامت بعدة زيارات تضمنت مقر شركة هاواوى الصينية بمصر وزيارة بعض المعالم السياحية والأثرية فى منطقة الأهرامات والمتحف المصري .

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