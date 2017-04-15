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ضبط 22 مطلوبا من المحكوم عليهم في شمال سيناء
حملة امنية

ضبط 22 مطلوبا من المحكوم عليهم في شمال سيناء

السبت، 15 ابريل 2017 12:37 ص

ألقت أجهزة الأمن في شمال سيناء القبض على 22 من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس في قضايا متنوعة ، حيث تم احالتهم الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية.
وأوضح مصدر أمني أنه في مجال تنفيذ الأحكام ، تم ضبط ( 6 ) محكوما عليهم فى قضايا جنح الحبس الجزئى ، و( 5 ) محكوما عليهم في قضايا جنح الحبس المستأنف ، و ( 4 ) محكوما عليهم في قضايا جنح الغرامات ، و( 7 ) محكوما عليهم بالمخالفة.
وأشار الى أن هذا يأتي في اطار الإجراءات الأمنية المكثفة علي مداخل ومخارج محافظة شمال سيناء والحملات الأمنية المستمرة لضبط الخارجين عن القانون والمتهمين الهاربين والمطلوبين فى تنفيذ الأحكام والمشتبه فيهم ، والتصدي للجريمة بشتى صورها بما يحقق المنظومة الأمنية بصورة إيجابية.

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