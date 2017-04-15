واشنطن ترسل مقاتلات إف-35 إلى أوروبا في مهمة تدريبيةالسبت، 15 ابريل 2017 12:22 ص
قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” الجمعة، إن سلاح الجو الأمريكي سينشر في مطلع الأسبوع القادم عددا محدودا من مقاتلات “إف-35 إيه” في أوروبا في مهمة تدريبية تستمر بضعة أسابيع مع طائرات حربية أمريكية أخرى وطائرات من حلف شمال الأطلسي.
وقال البنتاجون - في بيان اوردته قناة “سكاي نيوز” الاخبارية - إن نشر تلك الطائرات سيسمح لسلاح الجو الأمريكي بأن يبرهن بشكل أكبر على قدرات العمليات للمقاتلة الشبح.
يذكر أن برنامج المقاتلة إف-35 هو الأكثر تكلفة بين برامج الأسلحة للبنتاجون وتعرض لمشاكل، وأثناء حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضي انتقد الرئيس دونالد ترامب شركة لوكهيد مارتن المصنعة للمقاتلات بسبب تجاوزات في التكلفة المقدرة.
وبعد أيام من توليه منصبه في يناير الماضي أعلن ترامب أن إدارته تمكنت من إحداث خفض يبلغ نحو 600 مليون دولار في أحدث اتفاق أمريكي لشراء حوالي 90 مقاتلة إف-35.
ومن المتوقع أن تنفق الولايات المتحدة حوالي 391 مليار دولار على مدى 15 عاما لشراء حوالي 2443 من مقاتلات إف-35 التي يستخدمها حاليا سلاح الجو الأمريكي و مشاة البحرية والقوات البحرية وست دول أخرى هي استراليا وبريطانيا والنرويج وإيطاليا وهولندا وإسرائيل.
وقالت لوكهيد الشهر الماضي إن إسبانيا وبلجيكا وسويسرا في محادثات مع الشركة بشأن شراء مقاتلات إف-35.
-
ضبط 15 متهماً في أحداث فتنة «كوم اللوفي» بالمنيا
القت أجهزة الأمن بالمنيا القبض علي 15 متهما بعد السيطرة علي أحداث عنف وإشتباكات فى قرية كوم اللوفي التابعة لمركز سمالوط، وجاري تطوير مناقشتهم وفحصهم بمعرفة أجهزة ...Fri, 14 Apr 2017 12:36:35 GMT
-
«الداخلية» تجدد المناشدة للإبلاغ عن الإرهابيين بمكافأة نصف مليون جنيه ...
جددت وزارة الداخلية مناشدة الأهالى بالإدلاء عن أى معلومات حول بعض العناصر الإرهابية الهاربة المتورطة فى حادثى كنيستى طنطا والإسكندرية، مؤكدة ارتفاع قيمة المكافأة ...Fri, 14 Apr 2017 10:00:07 GMT
-
المالية : نتعامل بحسم مع أي انحرافات او شبهة فسادFri, 14 Apr 2017 11:54:27 GMT
-
تفاصيل خطيرة عن متهم في «تفجير المرقسية» - محيط
كشف محمد، شقيق عمرو يوسف، أحد المتهمين بتفجير الإسكندرية، أن شقيقه علم بنبأ إدراج اسمه ضمن قائمة المتهمين بتفجير كنيسة مار مرقس بالإسكندرية، وهرع على…Fri, 14 Apr 2017 11:38:12 GMT
-
أول رد رسمي من الأهلي حول خصم نقاط الإتحاد
نفى الجهاز الإداري للنادي الأهلي، كافة الأخبار المتداولة حول خوض أحمد فتحي، ظهير أيمن الفريق، مباراة الاتحاد السكندري الماضية بالدوري، وفي جعبته 3 بطاقات صفراء. ...Fri, 14 Apr 2017 09:12:27 GMT
-
تعرف على طريقة تحديث بيانات بطاقة التموين - محيط
يمكن اتباع الخطوات التالية لتسجيل بيانات البطاقات التموينية بشكل صحيح على الموقع الإلكترونى لوزارة التموين .www.tamwin.com.eg يتم الدخول على علامة ...Fri, 14 Apr 2017 08:25:01 GMT
-
«الإسكان» تعلن تفاصيل وحدات «العاصمة الجديدة» - محيط
أكد هاني يونس المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن المرحلة الأولى بالحي السكني بالعاصمة الإدارية الجديدة تحتوي على 17 ألف وحدة سكنية، مشيدا بما تم التوصل…Fri, 14 Apr 2017 11:07:31 GMT
-
وزير الزراعة يستعرض مع سفير جورجيا فرص الاستثمار بمصر
بحث الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و” الكسندر نالباندوف” سفير دولة جورجيا بالقاهرة توطيد سبل التعاون الزراعي بين البلدين، وزيادة فرص ...Fri, 14 Apr 2017 08:42:37 GMT
-
ضبط 3 متهمين بارتكاب مجزرة «أولاد خلف» في سوهاج
تمكنت مباحث دارالسلام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بسوهاج من ضبط الثلاثة متهمين بارتكاب واقعة مقتل 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين ينتمون لعائلة القوايدة بناحية “أولاد ...Fri, 14 Apr 2017 07:52:06 GMT