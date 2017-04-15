واشنطن ترسل مقاتلات إف-35 إلى أوروبا في مهمة تدريبية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” الجمعة، إن سلاح الجو الأمريكي سينشر في مطلع الأسبوع القادم عددا محدودا من مقاتلات “إف-35 إيه” في أوروبا في مهمة تدريبية تستمر بضعة أسابيع مع طائرات حربية أمريكية أخرى وطائرات من حلف شمال الأطلسي.

وقال البنتاجون - في بيان اوردته قناة “سكاي نيوز” الاخبارية - إن نشر تلك الطائرات سيسمح لسلاح الجو الأمريكي بأن يبرهن بشكل أكبر على قدرات العمليات للمقاتلة الشبح.

يذكر أن برنامج المقاتلة إف-35 هو الأكثر تكلفة بين برامج الأسلحة للبنتاجون وتعرض لمشاكل، وأثناء حملة انتخابات الرئاسة الأمريكية العام الماضي انتقد الرئيس دونالد ترامب شركة لوكهيد مارتن المصنعة للمقاتلات بسبب تجاوزات في التكلفة المقدرة.

وبعد أيام من توليه منصبه في يناير الماضي أعلن ترامب أن إدارته تمكنت من إحداث خفض يبلغ نحو 600 مليون دولار في أحدث اتفاق أمريكي لشراء حوالي 90 مقاتلة إف-35.

ومن المتوقع أن تنفق الولايات المتحدة حوالي 391 مليار دولار على مدى 15 عاما لشراء حوالي 2443 من مقاتلات إف-35 التي يستخدمها حاليا سلاح الجو الأمريكي و مشاة البحرية والقوات البحرية وست دول أخرى هي استراليا وبريطانيا والنرويج وإيطاليا وهولندا وإسرائيل.

وقالت لوكهيد الشهر الماضي إن إسبانيا وبلجيكا وسويسرا في محادثات مع الشركة بشأن شراء مقاتلات إف-35.