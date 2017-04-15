«الأوقاف» تدافع عن«برهامي»: لم يخرج عن منطوق الخطبة الموحدة

قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الدكتور ياسر برهامي لم يخرج عن منطوق الخطبة الموحدة، موضحا أنه لم يتطرق لفتواه السابقة منذ أن تم الترخيص له قبل عامين.

وأضاف «طايع» خلال تصريحات تلفزيونية، «برهامي» يعتلي المساجد لأنه أزهري وخطيب مكافأة ومرخص له بخطبة الجمعة، مؤكدا أن ياسر برهامي إذا خرج عن سياق الخطبة الموحدة ينسحب منه الترخيص في الحال دون تردد.

وأوضح رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أنهم يسعون إلى تجديد الخطاب الديني ليكون مستنيرا في ظل تحديات المجتمع الآن، مشيرا إلى أنهم جعلوا خطبة الجمعة الموحدة بناء على القيم والمحبة والتعايش والمواطنة لتترسخ في مفاهيم المواطنين.